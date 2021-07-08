وسائل إعلام: أولاد رئيس هايتي المقتول غادروا البلاد

أفاد موقع "Juno7" بأن أولاد رئيس هايتي، جوفينيل مويس، الذي تم قتله أثناء الهجوم المسلح على منزله، غادروا أراضي البلد.

إقرأ المزيد

ولم يقدم الموقع أي تفاصيل أخرى بهذا الشأن.

وكان سفير هايتي بجمهورية الدومينيكان المجاورة، سميت أوغسطين، أعلن سابقا أن أولاد مويس متواجدون في "أماكن أمنة" تحت الحماية.

أما زوجة الرئيس المقتول، مارتينا مويس، التي أصيبت أثناء الهجوم، فتم نقلها إلى ولاية ميامي الأمريكية.

وأفادت قناة "Local10" بأن مارتينا مويس متواجدة في فلوريدا الجنوبية بالولايات المتحدة، مضيفة أنها أصيبت بطلقات نارية في الذراع والفخذ، كما أصيبت بشكل حرج في الذراع والبطن.

وكان رئيس هايتي، جوفينيل مويس، أصيب بجروح قاتلة في هجوم مسلح على منزله وقع مساء أمس الأربعاء. وقال المكتب الصحفي لرئيس وزراء البلاد، كلود جوزيف، إن عملية القتل قام بها مرتزقة أجانب. وتم في البلاد إعلان الأحكام العرفية لمدة 15 يوما.

ومن جانبه قال رئيس شرطة هايتي، مساء أمس الأربعاء، إنه قد تم القضاء على 4 مرتزقة واعتقال اثنين آخرين.

المصدر: نوفوستي