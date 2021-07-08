الاتحاد الأوروبي يقترح على روسيا بحث التعاون في مجال شهادات التطعيم ضد كورونا

أعلن سفير الاتحاد الأوروبي لدى موسكو، ماركوس إيديرير، أن بروكسل اقترحت على وزارة الصحة الروسية بحث احتمال ضم روسيا إلى نظام شهاداتها حول التطعيم ضد فيروس كورونا.

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وأشار إيديرير في مؤتمر صحفي بمناسبة بداية رئاسة سلوفينيا في مجلس الاتحاد الأوروبي، إلى أنه من السابق لأوانه الحديث عن مواعيد فتح الحدود بالكامل. وأضاف أنه يجب على الطرفين السعي لتسوية المسألة حول شهادات التطعيم لتسهيل حركة الناس.

وتابع: "يوجد هناك ما يسمى بنظام الشهادة الأوروبية للتطعيم ضد كورونا... ويسمح القانون بأن تعترف المفوضية الأوروبية بمعادلة شهادات كوفيد الأخرى. ولذلك فقد اقترحنا على وزارة الصحة الروسية بحث مسألة رغبتها في الانضمام إلى هذا النظام".

وذكر أن المواطنين الروس يحتلون أول مرتبة في الحصول على تأشيرة شينغن. ودقق: "انخفض هذا العدد بسبب الجائحة، لكن مواطني روسيا لا يزالون حتى الآن يشكلون أكبر مجموعة من حيث عدد الطلبات المقدمة واستلام تأشيرات شينغن".

وفي الوقت ذاته رفض إيديرير التصريحات التي مفادها أن عدم اعتراف الاتحاد الأوروبي بلقاحات كورونا الروسية، بما فيها لقاح "سبوتنيك V"، عمل مسيس، مشيرا إلى أنه عمل تقني لا غير.

وأوضح: "أعارض بشكل قاطع الفكرة أن عملية الموافقة على دخول اللقاحات المحتملة إلى سوق الاتحاد الأوروبي يجب أن تكون عملية مسيسة. أعارض ذلك قطعا".

المصدر: نوفوستي