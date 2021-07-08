كورونا يعود إلى دولة كان قد اختفى منها لمدة نصف عام ويسجل عشرات الإصابات الجديدة

أفادت وزارة صحة طاجيكستان بأنها سجلت وفاة شخصين بسبب فيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الأخيرة، ليبلغ إجمالي حصيلة ضحايا الفيروس في هذا البلد 97 شخصا.

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وقالت الوزارة إنها سجلت، أمس الأربعاء، 35 إصابة جديدة بكورونا، ليبلغ إجمالي عدد الإصابات المؤكدة المسجلة في جمهورية طاجيكستان 13690 إصابة، فيما تعافى 97% من المصابين، بحسب المعلومات الرسمية.

وكانت طاجيكستان قد أعلنت عن وجود الفيروس في أراضيها رسميا في 30 أبريل عام 2020. وفي الفترة ما بين يناير ويونيو الماضيين كانت سلطات البلاد تقول إنه تم القضاء على المرض، وإنه لم يتم تسجيل إصابات جديدة خلال هذه الفترة.

ولكن مكتب مكافحة فيروس كورونا بطاجيكستان أكد في 21 يونيو الماضي رسميا أنه تم تسجيل إصابات جديدة بكورونا في البلاد.

و أفادت وسائل إعلام محلية سابقا بأن سلطات طاجيكستان تخطط لإطلاق حملة تطعيم إلزامي ضد كورونا بالنسبة لكل الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 18 عاما، باستثناء الذين لديهم حالات صحية تمنعهم من تلقي اللقاح.

المصدر: وكالات