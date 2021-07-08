لوكاشينكو: مستعدون للحوار ولدينا ما نرد به على من "يستعرضون عضلاتهم"

قال رئيس بيلاروس، ألكسندر لوكاشينكو، إن بلاده مستعدة للحوار مع جميع البلدان، لكن ايضا لديها ما ترد به على من "يستعرضون عضلاتهم" ضدها في الغرب.

وقال لوكاشينكو في كلمة خلال حفل تكريم خريجي مؤسسات التعليم العالي العسكرية: "نحن لا نريد الحرب. وليس لدينا مثل هذا الهدف. نحن عسكريون، لذلك نحن نعرف ثمن السلام، لكننا لن نركع، ولا يمكن أن نفعل ما يريدون (المعارضون)".

وأضاف الرئيس البيلاروسي: "ندافع عن أنفسنا وعائلاتنا وأطفالنا وأرضنا. لا نريد أي شيء آخر".

وأشار لوكاشينكو إلى أن مينسك مستعدة لحوار وتعاون نزيه ومتكافئ مع أي دولة، وفي الوقت نفسه شدد على أن بلاده لديها ما يمكنها الرد على القوى التي "تحاول استعراض عضلاتها على الحدود الغربية".

وأكد في كلمته على أن الجيش البيلاروسي مجهز بشكل جيد وقادر على مواجهة التحديات والتهديدات الحديثة.

المصدر: نوفوستي