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شركة إيرانية لإنتاج لقاح كورونا تنفي حدوث عملية "تخريب أمريكية" في خطها الإنتاجي

أخبار العالم

شركة إيرانية لإنتاج لقاح كورونا تنفي حدوث عملية
Reuters
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نفت أول شركة إيرانية لإنتاج لقاح ضد كورونا بقوة الاشاعات في الأجواء الافتراضية القائلة بحدوث عملية تخريب من قبل الولايات المتحدة في خط إنتاج لقاح "كوف ايران بركت" المضاد لكورونا.

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وجاء في بيان صادر عن العلاقات العامة لشركة "شفا فارمد" الإيرانية للأدوية: "إن نبأ حدوث عملية تخريب من قبل أمريكا في شركة "شفا فارمد" لا صحة له، وإن خط إنتاج لقاح "كوف ايران بركت" يعمل بكامل طاقته".

وأضاف البيان: "سيتم خلال الأيام القادمة تسليم مجموعة جديدة من اللقاح الإيراني المنتج إلى وزارة الصحة".

وتابع البيان: "وفقا لما أعلنه مسؤولو وزارة الصحة فإن التطعيم بلقاح "كوف ايران بركت" قد بدأ يوم أمس في مراكز التطعيم العام في عدة محافظات في البلاد، وأن هذه المسيرة ستستمر بقوة وسرعة أكبر".

المصدر: "فارس"

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