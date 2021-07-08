بريطانيون يعلقون على حادثة اعتراض مقاتلة روسية لطائرة أمريكية مضادة للغواصات

نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية مقالا حول اعتراض مقاتلات روسية فوق البحر الأسود لطائرة بوسيدون "بوينغ بي -8" المضادة للغواصات، التابعة للبحرية الأمريكية.

إقرأ المزيد

وعلّق بعض القراء البريطانيين على الحادثة مشيرين إلى جانب مهم يتم تجاهله عادة في وسائل الإعلام الغربية، وكتب أحدهم، ويدعى "سبيك ترولي" قائلا: "حسنا، دعوا بعض طائرات الاستطلاع الروسية تطير قبالة سواحل فلوريدا من دون أن تتدخل المقاتلات الأمريكية في الأمر!".

وعلّق "هوك 85" متسائلا بلهجة مستغربة: "إنها حرفيا في الفناء الخلفي لمنزلهم (منزل الروس)، ماذا تتوقعون؟ ماذا سيفعل الجيش الأمريكي إذا حلقت طائرة تجسس روسية في فناء منزلهم (منزل الأمريكيين) الخلفي؟".

وبالمثل قال معلق ثالث بهذا الشأن: "هذا هو الفناء الخلفي لروسيا – ما جرى متوقع"، وأضاف رابع متسائلا: "روسيا محاطة بقواعد أمريكية، ومع ذلك نعتبرهم معتدين؟".

وفيما طرح أحد المعلقين سؤالا يحيره يقول: "ما هو الشيء المثير للاهتمام في البحر الأسود؟"، رأى معلق يدعى مالوري ان هذا الأمر "ليس جديدا.. إنه يحدث منذ الخمسينيات وسيستمر 50 عاما آخر".

يشار إلى أن وزارة الدفاع الروسية كانت قد أفادت يوم الأربعاء بأن طائرتين روسيتين من طراز "سو – 30"، أقلعتا لمنع طائرة أمريكية من انتهاك الحدود، وحددت الطائرتان الهدف الجوي ورافقتاه، وجرى تنفيذ الطائرتين الروسيتين للمهمة بما يتفق بدقة مع القواعد الدولية لاستخدام المجال الجوي.

المصدر: نوفوستي