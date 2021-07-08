 
مباشر

لافروف: نأمل في تلقي توضيحات من اليابان بشأن تحالفها العسكري مع الولايات المتحدة

أخبار العالم

لافروف: نأمل في تلقي توضيحات من اليابان بشأن تحالفها العسكري مع الولايات المتحدة
Reuters
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/qs8i

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إن موسكو تأمل في تلقي توضيحات من اليابان بشأن التحالف العسكري بين طوكيو وواشنطن ، وكذلك بشأن التهديدات الأمنية في المنطقة.

وأوضح وزير الخارجية الروسي، في كلمة ألقاها في جامعة الشرق الأقصى الفيدرالية، أن اليابان أكدت لروسيا في وقت سابق، أنها لن تسمح مطلقا بنشر أسلحة على أراضيها من شأنها أن تشكل تهديدا لروسيا، لكنها الآن تفعل ذلك تماما، معلنة تحالفها مع الولايات المتحدة.

وأضاف: "آمل أن الأسئلة التي طرحناها على زملائنا اليابانيين حول التهديدات الأمنية التي يشكلها التحالف العسكري مع الولايات المتحدة ستؤخذ على محمل الجد، عندما يستأنف حوارنا"، مشيرا إلى أنه في الوقت الراهن، عديد القنوات معطلة.

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا