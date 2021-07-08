بايدن يدعو الكونغرس للتحقيق "بشجاعة" في هجوم أنصار ترامب على الكابيتول

دعا الرئيس الأمريكي جو بايدن الكونغرس إلى التحقيق "بشجاعة" في الهجوم الذي تعرض له مبنى الكابيتول في واشنطن من قبل أنصار الرئيس السابق دونالد ترامب.

وقال بايدن في بيان له: "حتى خلال حرب الانفصال لم يقتحم المتمردون يوما مبنى الكابيتول، حصن نظامنا الديمقراطي. لكن قبل ستة أشهر فعلوا ذلك".

واعتبر أن "هجوم السادس من يناير ليس احتجاجا بل فوضى".

ودعا إلى "الاستمرار في العمل من أجل حماية الديمقراطية والمحافظة عليها".

وحث "أصحاب النوايا الحسنة والشجاعة على الانتفاض ضد الحقد والأكاذيب والتطرف التي أدت إلى هذا الهجوم العنيف".

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وتابع: "من الضروري تحديد ما حصل حتى نتذكره دوما".

وأضاف: "يتطلب ذلك أن نعمل معا، ديمقراطيين كنّا أو جمهوريين أو مستقلين باسم المصلحة العامة لإعادة الكرامة واحترام دولة القانون".

المصدر: "أ ف ب"