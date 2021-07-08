الدومينيكان تغلق الحدود مع هايتي بعد اغتيال رئيسها

أمرت حكومة جمهورية الدومينيكان بإغلاق فوري لحدودها مع هايتي بعد اغتيال رئيس البلد المذكور جوفينيل مويز.

وأعلنت حكومة هايتي أن رئيس الجمهورية جوفينيل مويس اغتيل الليلة الماضية جراء هجوم مسلح على مقر إقامته.

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وأكد القائم بأعمال رئيس الوزراء كلود جوزيف في بيان صدر عنه الأربعاء أن الرئيس مويس تعرض لجروح عميقة برصاص مجهولين تسللوا إلى مقر إقامته.

وأقر جوزيف بأن السيدة الأولى مارتين مويس أصيبت أيضا جراء الحادث ونقلت إلى المستشفى.

وأفادت قناة Telesur لاحقا بأن قرينة الرئيس فارقت الحياة متأثرة بجروحها، غير أن سفارة هايتي في جمهورية الدومينيكان المجاورة نفت صحة هذه الأنباء.

وذكرت السفارة حسب صحيفة Dia الدومينيكانية، أن طائرة تنتظر في مطار بورت أو برانس لنقل قرينة الرئيس المغتال التي أصيبت بجروح بالغة للعلاج في الخارج.

ودان جوزيف عملية الاغتيال التي وصفها "عملا وحشيا وغير إنساني"، مشددا على أن الشرطة وغيرها من الأجهزة الحكومية تحتفظ بالسيطرة على الوضع.

المصدر: وكالات