تجميد ترخيص محامي ترامب السابق جولياني في واشنطن

أوقفت محكمة استئناف أمريكية رودي جولياني المحامي السابق للرئيس الأسبق دونالد ترامب عن ممارسة المهنة في واشنطن.

وأصدرت محكمة استئناف مقاطعة كولومبيا الأمر مستشهدة بتعليق رخصة جولياني القانونية في نيويورك قبل أسبوعين.

وكشف كتاب جديد للمؤلف مايكل وولف لم ينشر بعد، أن الرئيس الأمريكي الأسبق دونالد ترامب وعائلته قاطعوا محامي العائلة رودي جولياني وطردوه، ورفضوا دفع مستحقاته المالية.

ولفت وولف إلى أن "عائلة ترامب قاطعت جولياني، وغضب الرئيس الأسبق من المحامي الذي طلب دفع أجره مقابل عمله في تحدي انتخابات 2020، حيث كان جولياني، وهو حليف قديم ومحام شخصي لترامب، بدأ قيادة جهود حملة ترامب لإلغاء الانتخابات في 4 نوفمبر، لكنه انسحب في فبراير بعد سلسلة من الانتكاسات".

المصدر: "رويترز"