37 ولاية أمريكية بينها واشنطن ترفع دعوى قضائية ضد "غوغل"

أفادت صحيفة "بوليتيكو" بأن 37 ولاية أمريكية بينها واشنطن رفعت دعوى قضائية ضد عملاق البحث "غوغل" في قضية مكافحة الاحتكار، وذلك لسيطرة الشركة على متجر تطبيقات Android.

وأضافت الصحيفة أن "الدعوى المرفوعة في محكمة فيدرالية في كاليفورنيا بقيادة يوتا ونورث كارولينا وتينيسي ونيويورك وأريزونا وكولورادو وأيوا ونبراسكا، هي الأحدث في سلسلة من قضايا مكافحة الاحتكار الكبرى المرفوعة ضد "غوغل"، وذلك بعد سنوات من التذمر من الثروة والقوة المتزايدة لوادي السيليكون".

ورفعت هذه الدعوى بعد تسعة أيام فقط من تعرض "حملة مكافحة الاحتكار" لنكسة كبيرة، عندما رفض قاض فيدرالي في واشنطن دعوى مكافحة الاحتكار التي رفعتها لجنة التجارة الفيدرالية ضد "فيسبوك"، وذلك لأن الوكالة "لم تقدم دليلا كافيا على أن أكبر شبكة للتواصل الاجتماعي في العالم محتكرة".

المصدر: "بوليتيكو"