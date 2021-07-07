ألمانيا.. إصابات كورونا تعاود ارتفاعها بعد شهرين من تراجعها

أظهرت بيانات رسمية أن عدد الإصابات بكورونا في ألمانيا عاد للزيادة بعد أكثر من شهرين من تراجعه، فيما معظم الإصابات الجديدة تسببها طفرة "دلتا" الجديدة.

وسجل معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية 985 إصابة جديدة مما يرفع إجمالي الإصابات إلى ثلاثة ملايين و730 ألف إصابة بزيادة 117 حالة بالمقارنة بالحالات اليومية قبل أسبوع.

وزاد عدد الوفيات 48 في اليوم المنصرم ليصل العدد في المجمل إلى 91110 وفيات، إلا أن ذلك يمثل انخفاضا عن الزيادة اليومية في الوفيات قبل أسبوع والتي بلغت 56 وفاة.

وأضاف المعهد أن 59 بالمئة من الحالات الجديدة منذ نهاية يونيو تسببها طفرة "دلتا" الأشد عدوى والتي تم رصدها للمرة الأولى في الهند.

المصدر: وكالات