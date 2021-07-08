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رئيس المجلس الأوروبي يدين اغتيال رئيس هايتي

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رئيس المجلس الأوروبي يدين اغتيال رئيس هايتي
Reuters POOL
رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل
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دان رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل اغتيال رئيس هايتي جوفينيل مويز على أيدي مسلحين مجهولين.

وكتب ميشيل على "تويتر" يوم الأربعاء: "نواصل مراقبة الأوضاع وندعو للهدوء والاستقرار".

وأضاف ميشيل أن "الحوار السياسي الشامل فقط يمكن أن يضمن تنظيم انتخابات حرة وشفافة".

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يذكر أن مقر الرئاسة في هايتي تعرض لهجوم مسلحين مجهولين يوم الأربعاء، مما أسفر عن اغتيال الرئيس جوفينيل مويز وإصابة زوجته مارتين مويز بجروح بالغة.

وشهدت هايتي في الفترة الأخيرة حالة من الانفلات الأمني جراء عنف العصابات الذي أدى إلى نزوح آلاف الأشخاص من بعض المناطق في البلاد.

المصدر: رويترز

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