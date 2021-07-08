رئيس المجلس الأوروبي يدين اغتيال رئيس هايتي

دان رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل اغتيال رئيس هايتي جوفينيل مويز على أيدي مسلحين مجهولين.

وكتب ميشيل على "تويتر" يوم الأربعاء: "نواصل مراقبة الأوضاع وندعو للهدوء والاستقرار".

We condemn the assassination of President Moise.



Our condolences to his family and to the people of Haiti.



We continue to monitor the situation and call for calm and stability.



Only an inclusive political dialogue can ensure the organization of free and transparent elections. — Charles Michel (@eucopresident) July 7, 2021

وأضاف ميشيل أن "الحوار السياسي الشامل فقط يمكن أن يضمن تنظيم انتخابات حرة وشفافة".

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يذكر أن مقر الرئاسة في هايتي تعرض لهجوم مسلحين مجهولين يوم الأربعاء، مما أسفر عن اغتيال الرئيس جوفينيل مويز وإصابة زوجته مارتين مويز بجروح بالغة.

وشهدت هايتي في الفترة الأخيرة حالة من الانفلات الأمني جراء عنف العصابات الذي أدى إلى نزوح آلاف الأشخاص من بعض المناطق في البلاد.

المصدر: رويترز