 
مباشر

"رويترز": مسلحون يقتلون 18 شخصا في قرية بشمال شرق نيجيريا

أخبار العالم

Reuters ZOHRA BENSEMRA
القوات النيجيرية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/qs79

نقلت وكالة "رويترز" عن مسؤولين نيجيريين قولهما إن مسلحين قتلوا 18 شخصا بهجوم على قرية في شمال شرق البلاد.

وأوضح المسؤولان أنه "وقع هجوم في قرية قرب منطقة هونغ في ولاية أداماوا".

وأضافا أن "أشخاصا يشتبه بأنهم متشددون إسلاميون قتلوا 18 شخصا عندما هاجموا القرية".

وأضاف أحد المسؤولين أن "المهاجمين أضرموا النار في كنيستين ومنزلا". وقال اثنان من السكان إن "المسلحين اتجهوا بعد ذلك لقريتين مجاورتين قتلوا وأصابوا فيهما عددا من الأشخاص أيضا".

وتصاعدت وتيرة الهجمات التي يشنها متطرفون في شمال شرق نيجيريا في الأشهر الأخيرة، مما أسفر عن سقوط عشرات القتلى من الجنود وتشريد آلاف السكان.

المصدر: "رويترز"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا