"رويترز": مسلحون يقتلون 18 شخصا في قرية بشمال شرق نيجيريا

نقلت وكالة "رويترز" عن مسؤولين نيجيريين قولهما إن مسلحين قتلوا 18 شخصا بهجوم على قرية في شمال شرق البلاد.

وأوضح المسؤولان أنه "وقع هجوم في قرية قرب منطقة هونغ في ولاية أداماوا".

وأضافا أن "أشخاصا يشتبه بأنهم متشددون إسلاميون قتلوا 18 شخصا عندما هاجموا القرية".

وأضاف أحد المسؤولين أن "المهاجمين أضرموا النار في كنيستين ومنزلا". وقال اثنان من السكان إن "المسلحين اتجهوا بعد ذلك لقريتين مجاورتين قتلوا وأصابوا فيهما عددا من الأشخاص أيضا".

وتصاعدت وتيرة الهجمات التي يشنها متطرفون في شمال شرق نيجيريا في الأشهر الأخيرة، مما أسفر عن سقوط عشرات القتلى من الجنود وتشريد آلاف السكان.

المصدر: "رويترز"