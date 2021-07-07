 
مباشر

إعلامي روسي: على واشنطن أن تقبل التعامل مع موسكو بنديّة

أخبار العالم

إعلامي روسي: على واشنطن أن تقبل التعامل مع موسكو بنديّة
Sputnik Anton Denisov
الصحفي والمقدم التلفزيوني الروسي فلاديمير بوزنر
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/qs66

أكد الصحفي والمقدم التلفزيوني الروسي فلاديمير بوزنر أن طريق التطبيع بين روسيا والولايات المتحدة يمر بقبول واشنطن التعامل مع موسكو بنديّة.

إقرأ المزيد
الكرملين: روسيا مهتمة بالحوار مع الناتو وعلاقاتنا مع تركيا مثال يحتذى به
الكرملين: روسيا مهتمة بالحوار مع الناتو وعلاقاتنا مع تركيا مثال يحتذى به

وفي تصريحات لمجلة "فوربس" قال بوزنر: "يجب على الولايات المتحدة أن تدرك كي تبني العلاقات معنا، أن الخلافات بيننا ممكنة لكنها خلافات بين طرفين متكافئين".

وتابع قائلا إنه بعد تفكك الاتحاد السوفيتي كانت هناك نظريتان في الولايات المتحدة حول السياسة الواجب اتباعها إزاء روسيا، تقترح الأولى دعم "بناء الديمقراطية" في روسيا و"رحيل الشيوعية"، بينما دعا أنصار النظرية الثانية إلى "معاقبة" روسيا على سنوات من الحرب الباردة، وعدم السماح بعودتها إلى الساحة العالمية كقوة عظمى تحت أي ظرف.

وذكر الإعلامي أن واشنطن كانت في البداية تتبنى النهج الأول لكن الوضع تغير بعد أن قرر الناتو عام 2006 قبول عضوية دول جديدة فيه، "على الرغم من كل التفاهمات الشفهية".

وأوضح بوزني أن بوتين كان في البداية يقوم بخطوات باتجاه الغرب، لكن خطواته هذه لم تلق ردا إيجابيا، الأمر الذي أدى إلى تصاعد التوتر في العلاقات بين الطرفين.

وقال: "من ميزات الطابع القومي الروسي أننا لا نستطيع أن نرقص على ألحان أي طرف كان... روسيا ولأسباب تاريخية، لا يمكنها أبدا أن تكون بيدقا في يد أي أحد كان".

المصدر: "فوربس"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا