إعلامي روسي: على واشنطن أن تقبل التعامل مع موسكو بنديّة

أكد الصحفي والمقدم التلفزيوني الروسي فلاديمير بوزنر أن طريق التطبيع بين روسيا والولايات المتحدة يمر بقبول واشنطن التعامل مع موسكو بنديّة.

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وفي تصريحات لمجلة "فوربس" قال بوزنر: "يجب على الولايات المتحدة أن تدرك كي تبني العلاقات معنا، أن الخلافات بيننا ممكنة لكنها خلافات بين طرفين متكافئين".

وتابع قائلا إنه بعد تفكك الاتحاد السوفيتي كانت هناك نظريتان في الولايات المتحدة حول السياسة الواجب اتباعها إزاء روسيا، تقترح الأولى دعم "بناء الديمقراطية" في روسيا و"رحيل الشيوعية"، بينما دعا أنصار النظرية الثانية إلى "معاقبة" روسيا على سنوات من الحرب الباردة، وعدم السماح بعودتها إلى الساحة العالمية كقوة عظمى تحت أي ظرف.

وذكر الإعلامي أن واشنطن كانت في البداية تتبنى النهج الأول لكن الوضع تغير بعد أن قرر الناتو عام 2006 قبول عضوية دول جديدة فيه، "على الرغم من كل التفاهمات الشفهية".

وأوضح بوزني أن بوتين كان في البداية يقوم بخطوات باتجاه الغرب، لكن خطواته هذه لم تلق ردا إيجابيا، الأمر الذي أدى إلى تصاعد التوتر في العلاقات بين الطرفين.

وقال: "من ميزات الطابع القومي الروسي أننا لا نستطيع أن نرقص على ألحان أي طرف كان... روسيا ولأسباب تاريخية، لا يمكنها أبدا أن تكون بيدقا في يد أي أحد كان".

المصدر: "فوربس"