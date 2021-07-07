زامبيا تدفن "بطل التحرير" في مقبرة رئاسية خلافا لوصيته

انطلقت مراسم دفن رئيس زامبيا المؤسس للجمهورية وبطل تحريرها كينيث كاوندا، رغم طعن قضائي قدمه أحد أبنائه حول مكان دفنه المخالف لوصيته.

وقدم نجل كاوندا، كاويشي طعنا لدى المحكمة الثلاثاء اعتراضا على خطة الحكومة لدفن جثمان والده بمقبرة رئاسية، قائلا إن "ذلك يتعارض مع رغبة الزعيم الراحل".

وأضاف أن "الحكومة تريد دفن والده في حديقة "إمباسي" خلافا لرغبته، وأن آخر ما تمناه والده هو أن يرقد جثمانه في منزله بجوار زوجته بيتي التي توفيت قبل أكثر من 10 سنوات".

وحكم كاوندا زامبيا منذ الاستقلال عن بريطانيا في 1964 حتى هزيمته في انتخابات 1991. وتوفي في 17 يونيو الماضي، في مستشفى بالعاصمة لوساكا، عن عمر ناهز 97 عاما.

المصدر: "رويترز"