ممثل إيران لدى الطاقة الذرية: لا قيمة للمخاوف المصطنعة تجاه إنتاج إيران لليورانيوم

اعتبر ممثل إيران لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية أنه لا قيمة للمخاوف المصطنعة تجاه إنتاج إيران كميات ضئيلة من اليورانيوم النقي من قبل بعض أطراف الاتفاق النووي.

وصرح كاظم غريب آبادي بأن إيران ستمضي في تطوير التكنولوجيا النووية وفقا لاحتياجاتها التقنية ولن تنتظر إذنا من أحد.

وأكد أن قرار إنتاج معدن اليورانيوم يأتي في إطار تخفيض التزاماتنا النووية.

وصرح آبادي خلال مفاوضات فيينا بأن إيران طلبت تأمين وقود معدن اليورانيوم، لكن أطراف الاتفاق النووي لم تقدم ضمانات لذلك.

وأوضح أن إحياء الاتفاق النووي ينبغي أن يضمن حصول طهران على احتياجاتها من معدن اليورانيوم من الدول التي تمتلكه في العالم.

المصدر: RT + وكالات