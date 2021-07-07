تركيا تعرب عن استعدادها لإعادة إعمار ميناء بيروت

أعرب عبد القادر أق قوش رئيس مجلس الأعمال التركي اللبناني التابع للجنة العلاقات الاقتصادية الخارجية، عن استعداد بلاده لإعادة إعمار ميناء بيروت الذي تعرض لتفجير مدمر في أغسطس الماضي.

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وفي تصريح لوكالة الأناضول التركية، قال أق قوش إنه أجرى زيارة إلى لبنان أواخر الشهر الماضي، التقى خلالها وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني راؤول نعمة.

وأضاف: "أبلغت الوزير اللبناني استعدادنا لإعادة بناء ميناء بيروت، بنظام البناء والتشغيل والتحويل، وأخبرني أنهم سيفكرون في العرض ويعطونا الجواب".

وأوضح أن شركات الإنشاء التركية أنجزت مشاريع كبرى على مستوى العالم، مضيفا أن "اللبنانيين يبحثون إنشاء الميناء مع فرنسا والصين حاليا، وإننا نرغب في إنجاز هذا المشروع، لأننا أثبتنا كفاءتنا في هذا المجال".

وكانت عدة شركات ألمانية وفرنسية اقترحت تكليفها بإعادة بناء الميناء، إلا أن الأزمة السياسية في البلاد تشكل عائقا أمام ذلك.

وشهد ميناء بيروت انفجارا مدمرا في 4 أغسطس 2020، أسفر عن مقتل نحو 200 شخص وإصابة نحو 6500 وإلحاق أضرار بمليارات الدولارات.

المصدر: الأناضول