 
مباشر
عاجل
سفارة هايتي في الدومينيكان تنفي وفاة قرينة رئيس هايتي متأثرة بجروحها إثر عملية اغتياله

مقتل جندي تركي بإطلاق نار من الجانب السوري

أخبار العالم

مقتل جندي تركي بإطلاق نار من الجانب السوري
Reuters
صورة تعبيرية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/qs3r

قتل جندي تركي، اليوم الأربعاء، وأصيب 3 آخرون في ولاية ماردين جنوب شرقي تركيا، جراء إطلاق النار من الجانب السوري.

إقرأ المزيد
الأناضول: 3 مهاجرين سوريين يعودون سباحة إلى الأراضي التركية من اليونان
الأناضول: 3 مهاجرين سوريين يعودون سباحة إلى الأراضي التركية من اليونان

وقالت ولاية ماردين، في بيان، إن مركبة عسكرية كانت تقوم بدورية على طول الخط الحدودي في قضاء "قزيل تبة" التابع لماردين، المقابل لمحافظة الحسكة السورية، تعرضت لإطلاق نار من الجانب السوري.

وأوضح البيان أن الجندي الذي يقود المركبة أصيب بعيار ناري، ما أدى إلى انقلابها نتيجة فقدان السيطرة عليها، وإصابة 3 آخرين.

​​​​​​​وأشار البيان إلى أن الجنود الأربعة نقلوا إلى مستشفى "قزيل تبة" الحكومي، مضيفا أن الجندي السائق توفي في المستشفى متأثرا بجراحه رغم محاولات الأطباء لإنقاذ حياته، فيما حالة الجرحى الثلاثة الصحية جيدة.

المصدر: الأناضول

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا