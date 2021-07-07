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إثيوبيا تعلن السماح بدخول طائرات إغاثة لإقليم تيغراي

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إثيوبيا تعلن السماح بدخول طائرات إغاثة لإقليم تيغراي
Reuters
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قالت إثيوبيا الأربعاء، إنها سمحت بدخول طائرات الإغاثة الإنسانية إلى إقليم تيغراي هذا الأسبوع، لكن رئيس هيئة الطيران المدني قال إنه لم تقلع أي طائرة من العاصمة.

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وكتبت السلطات على "تويتر" إنه "منذ يوم الاثنين 5 يوليو منحت الحكومة الاتحادية تصاريح طيران لكل الأطراف المهتمة بتقديم الخدمات الإنسانية في منطقة تيغراي".

لكن مدير عام هيئة الطيران المدني ويسينيله هونيجناو قال إنه لم تقلع أي من هذه الطائرات من العاصمة أديس أبابا هذا الأسبوع.

وقال لـ"رويترز" إن التصاريح "يجب أن تمر على وزارة الشؤون الخارجية ثم تأتي إلينا. حتى الآن لم يصلنا شيء من الوزارة".

وقال عامل إغاثة في ميكيلي عاصمة تيغراي، إن الطائرات لم تصل.

وكانت الأمم المتحدة قد قالت يوم الجمعة إن نقص الغذاء تفاقم بشدة خلال الأسبوعين الماضيين وإن ما يقدر بنحو 400 ألف شخص في تيغراي يعانون من المجاعة وهناك 1.8 مليون آخرون على شفا المجاعة.

المصدر: رويترز

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