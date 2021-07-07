كوريا الجنوبية.. مخاوف من تفشي موجة رابعة من كورونا بعد تزايد في الإصابات

قالت وزارة الدفاع بكوريا الجنوبية، إن أكثر من 50 من المجندين حديثا في معسكر تدريب تابع للجيش تأكدت إصابتهم بفيروس كورونا المستجد وسط مخاوف من تفشي الموجة الرابعة من كورونا

وبعد تأكيد إصابة أحد المجندين بالفيروس في مركز للتدريب في مدينة "نونسان" بوسط البلاد، تم اكتشاف اليوم الأربعاء 35 آخرين من المخالطين له وأصيبوا بالعدوى، وفقًا للوزارة. كما يتم حاليا إجراء الاختبارات على 400 آخرين.

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ثم أعلنت الوزارة عن تأكيد 16 حالة أخرى خلال اليوم.

وقد دقت تلك الإصابات أجراس الخطر في أكبر معسكر تدريبي في البلاد، حيث مر جميع الأشخاص المصابين بفترة الحجر الصحي الإلزامية لمدة أسبوعين، وخضعوا لاختبارين للكشف عن فيروس كورونا عند الانضمام إلى الجيش.

وفي الوقت نفسه، قالت الوزارة إن مجندا آخر في نفس المعسكر ثبتت إصابته بالفيروس أثناء وجوده في الحجر الصحي، بعد أن تبين أن أحد أفراد عائلته مصاب أيضا.

وعلى نحو منفصل، تم تأكيد إصابة طيار في "سيونغنام"، جنوب سيئول، وعضو في قوات التعزيز الكورية للجيش الأمريكي في "دونغدوتشون"، على بعد 40 كيلومترا شمال العاصمة، وموظف مدني تابع للجيش في سيئول.

وذكر المسؤولون أن الجندي العضو في قوات التعزيز الكورية أصيب بالفيروس رغم تلقيه للقاح "جونسون آند جونسون" ذي الجرعة الواحدة في شهر مايو.

وقد رفعت الحالات الأخيرة العدد الإجمالي للإصابات المسجلة بين العسكريين إلى 1.073 إصابة.

وللحد من تفشي الفيروس، قررت وزارة الدفاع تمديد العمل بالمستوى 2 في الجيش لمدة أسبوع آخر حتى 14 يوليو، وأوصت الجنود والأفراد بالامتناع عن حضور التجمعات الخاصة وتناول الطعام بالخارج.

وعلى الصعيد الوطني، سجلت كوريا الجنوبية 1.212 حالة جديدة اليوم الأربعاء، وهو أعلى رقم يومي منذ أواخر العام الماضي، عندما بلغت الموجة الثالثة من تفشي المرض ذروتها.

وقالت وزارة الدفاع إن 212.389 جنديا في العشرينات من العمر، أو ما يمثل 54% من تلك الفئة العمرية، تلقوا جرعاتهم الثانية من لقاح "فايزر" اعتبارا من أمس الثلاثاء. كما تم إعطاء الجنود والأفراد البالغين من العمر 30 عاما أو أكثر لقاح "أسترازينيكا"، وسيحصلون على الجرعة الثانية في وقت لاحق من هذا الشهر.

المصدر: يونهاب