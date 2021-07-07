ليتوانيا ستبني جدارا على حدود بيلاروس لمنع تسلل المهاجرين

قالت إنغريدا شيمونيتي رئيسة وزراء ليتوانيا، إن بلادها تعتزم بناء حاجز على الحدود مع بيلاروس لمنع تسلل المهاجرين بشكل غير مشروع عبر هذه الحدود.

وأضافت رئيسة وزراء ليتوانيا، في مؤتمر صحفي عقدته اليوم الأربعاء: "سنبدأ في بناء حاجز إضافي يفصل بين ليتوانيا وبيلاروس، وسيصبح ذلك علامة واضحة، ورادعا معينا لأولئك الذين ينظمون تدفق المهاجرين غير الشرعيين".

وأشارت رئيسة حكومة ليتوانيا، إلى أن بلادها ستستخدم قوات الجيش، لتعزيز الدوريات على الحدود مع بيلاروس.

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يذكر أن ليتوانيا أعلنت حالة الطوارئ يوم الجمعة، بعد أن بلغ عدد المهاجرين ومعظمهم عراقيون، الذين يعبرون الحدود نحو 150 شخصا في اليوم، وذلك في أعقاب فتح بيلاروس حدودها أمام المهاجرين، ردا على عقوبات الاتحاد الأوروبي ضدها.

وخلال 4 أيام من الجمعة إلى الاثنين، عبر 560 مهاجرا الحدود بين بيلاروس وليتوانيا، ليبلغ إجمالي عددهم 1232 شخصا منذ بداية العام الجاري.

المصدر: وكالات