بيسكوف: لا توجد لدينا أي معلومات حول منفذي الهجمات السيبرانية على الولايات المتحدة

أعلن الناطق باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أنه لا توجد لدى الكرملين أي معلومات حول منفذي الهجمات السيبرانية ضد الولايات المتحدة، مشيرا إلى أن موسكو ليست مرتبطة بهذا الأمر.

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وردا على سؤال صحفي بهذا الخصوص قال بيسكوف، اليوم الأربعاء: "طبعا لا توجد لدينا أي معلومات تفصيلية بهذا الشأن. ولا يمكننا إلا التكرار مرة أخرى لا نعرف ما الذي حدث هناك، وهذا لا علاقة له بموسكو الرسمية".

وكانت السفارة الروسية لدى الولايات المتحدة وصفت تقارير حول اختراق "قراصنة الحكومة الروسية" للجنة الوطنية للحزب الجمهوري الأمريكي بأنها افتراءات. كما نفى ممثل عن الحزب الجمهوري الأمريكي هذا الأمر ، مشيرا إلى أن بيانات اللجنة لم تصل إلى قراصنة الكمبيوتر.

المصدر: نوفوستي