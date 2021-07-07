الجيش الروسي يتابع سفينة حربية إسبانية في البحر الأسود

أكدت وزارة الدفاع الروسية أنها تتابع سفينة حربية تابعة للبحرية الإسبانية دخلت مياه البحر الأسود.

وذكر المركز الوطني لإدارة الدفاع التابع للوزارة اليوم الأربعاء أن قوات ووسائل أسطول البحر الأسود التابع للجيش الروسي بدأت مراقبة تحركات السفينة الدورية "رايو" التابعة للبحرية الإسبانية.

وأشار المركز إلى أن السفينة الإسبانية وصلت المنطقة بهدف المشاركة في مناورات Sea Breeze التي تجريها أوكرانيا والولايات المتحدة خلال الفترة ما بين 28 يونيو و10 يوليو في البحر الأسود بمشاركة 32 سفينة ونحو خمسة آلاف عسكري من 32 دولة.

وأكدت وزارة الدفاع الروسية أنها تتخذ سلسلة إجراءات للرقابة على تحركات السفن المشاركة في المناورات.

ويأتي ذلك على خلفية زيادة التوترات في المنطقة، في ظل إطلاق قوات للجيش الروسي في 23 يونيو الماضي طلقات تحذيرية باتجاه المدمرة Defender البريطانية، بعد أن خرقت حدود البلاد قبالة سواحل شبه جزيرة القرم.

المصدر: "نوفوستي"