قال رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي، إنه لا يستبعد احتمال ظهور شكل آخر من المفاوضات حول التسوية في دونباس، والذي سيعمل بالتوازي مع صيغة نورماندي.

وأضاف زيلينسكي، في إيجاز صحفي في فيلنيوس: "أعتقد أن صيغة نورماندي تعثرت، لذلك دعوت لانضمام دول ولاعبين جيوسياسيين أقوياء يمكنهم، قبل كل شيء، التأثير على روسيا الاتحادية، وهذا يعني نهاية الحرب في أوكرانيا. في الواقع، قد يكون ذلك على شكل صيغة مختلفة حتى لا يتم تخريب الاتفاقات داخل صيغة نورماندي. وقد تكون هذه صيغة موازية أخرى".

ويرى زيلينسكي، في الوقت نفسه، أن الجودة لن تتغير مع زيادة عدد الصيغ، وإذا أرادت روسيا الاتحادية "إنهاء الحرب، فستنهيها، رغم عدد الدول والصيغ الإضافية".

من جانبها، أعلنت روسيا مرات كثيرة، أنها ليست طرفا في النزاع الأوكراني الداخلي، وأنها معنية في أن تتغلب كييف على الأزمة السياسية والاقتصادية.

ما يسمى "بصيغة نورماندي" للمفاوضات بشأن النزاع في أوكرانيا، ظهرت في يونيو 2014، وهي تضم ألمانيا وروسيا وأوكرانيا وفرنسا، وتركز نشاطها على تسوية النزاع في دونباس.

المصدر: نوفوستي