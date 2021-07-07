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بوتين: الجرائم السيبرانية والهجرة غير الشرعية تحديات مشتركة لكل الدول الأوروبية

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بوتين: الجرائم السيبرانية والهجرة غير الشرعية تحديات مشتركة لكل الدول الأوروبية
Sputnik
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
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أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن مراعاة متطلبات الأمن البيئي ومكافحة الجرائم السيبرانية ومواجهة الهجرة غير الشرعية تحديات مشتركة لكل الدول الأوروبية.

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وقال بوتين في خطاب موجه للمشاركين في مؤتمر رؤساء مكاتب الادعاء العام في الدول الأوروبية، المنعقد في سان بطرسبورغ: "تستحق القضايا الأخرى المدرجة على جدول الأعمال أكبر قدر من الاهتمام. وبينها مراعات قواعد ومتطلبات الأمن البيئي ومكافحة الجرائم السيبرانية ومواجهة الهجرة غير الشرعية".

وأضاف: "تعد هذه القضايا مشتركة لكل البلدان الأوروبية. وعلى مدى فعالية استجابتنا لها يتوقف الاستقرار والنظام في المجتمع والتنمية الثابتة لدولنا والقارة كلها إلى حد كبير".

المصدر: نوفوستي

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