 
مباشر

الشرطة الألمانية تداهم منزلين ضمن التحقيق في هجوم فيينا

أخبار العالم

الشرطة الألمانية تداهم منزلين ضمن التحقيق في هجوم فيينا
صورة أرشيفية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/qryz

قال مكتب المدعي العام الاتحادي بألمانيا إن الشرطة داهمت اليوم الأربعاء منزلي اثنين يحتمل أن يكونا متواطئين مع "جهاديين" أطلقوا النار عشوائيا وأسقطوا قتلى في فيينا في نوفمبر.

وأضاف المكتب أن الشرطة فتشت منزل بلينور إس. وهو من كوسوفو ومنزل الألماني دريلون جي. اللذين يشتبه في أنهما لم يبلغا عن هجوم يعلمان بالتخطيط له.

إقرأ المزيد
النمسا تشدد إجراءات الأمن حول الكنائس بناء على تحقيق في هجوم فيينا
النمسا تشدد إجراءات الأمن حول الكنائس بناء على تحقيق في هجوم فيينا

وشهدت فيينا في نوفمبر العام الماضي هجوما مسلحا نفذه عدة مسلحون فتحوا النار عشوائيا في ستة مواقع مختلفة بوسط العاصمة فيينا، ما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل.

المصدر: رويترز، وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا