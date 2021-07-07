الشرطة الألمانية تداهم منزلين ضمن التحقيق في هجوم فيينا

قال مكتب المدعي العام الاتحادي بألمانيا إن الشرطة داهمت اليوم الأربعاء منزلي اثنين يحتمل أن يكونا متواطئين مع "جهاديين" أطلقوا النار عشوائيا وأسقطوا قتلى في فيينا في نوفمبر.

وأضاف المكتب أن الشرطة فتشت منزل بلينور إس. وهو من كوسوفو ومنزل الألماني دريلون جي. اللذين يشتبه في أنهما لم يبلغا عن هجوم يعلمان بالتخطيط له.

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وشهدت فيينا في نوفمبر العام الماضي هجوما مسلحا نفذه عدة مسلحون فتحوا النار عشوائيا في ستة مواقع مختلفة بوسط العاصمة فيينا، ما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل.

المصدر: رويترز، وكالات