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بمناسبة انتهاء ولايته.. "الشاباك" ينشر صورة للرئيس الإسرائيلي متنكرا خلال عملية خاصة

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بمناسبة انتهاء ولايته..
Reuters RONEN ZVULUN
الرئيس الإسرائيلي السابق رؤوفين ريفلين
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سمح جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك"، اليوم الأربعاء، بنشر صورة للرئيس الإسرائيلي رؤوفين رفلين وهو يتجول في إسرائيل متنكرا بهيئة شخص آخر.

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ولمناسبة انتهاء ولايته الرئاسية، نشر الشاباك صورة لريفلين وهو يتجول بمرافقة وحدة العمليات في الجهاز متنكرا بوضع لحية اصطناعية وشعر مستعار، من دون أن يتعرف عليه أحد.

بمناسبة انتهاء ولايته..
مكان
ريفلين متنكرا في عملية خاصة

ويؤدي الرئيس الإسرائيلي الجديد، يتسحاق هرتسوغ، اليوم الأربعاء، اليمين لتوليه مهام منصبه، ليخلف الرئيس المنتهية ولايته، رؤوفين ريفلين، في جلسة خاصة تعقدها الهيئة العامة للكنيست.

وأوضحت هيئة البث الإسرائيلي"مكان" أنه "قبيل مغادرته لدار الرئاسة، ترك ريفلين رسالة خاصة لخلفه على مكتبه الرئاسي تمنى فيها له النجاح، وطلب منه "أن يحتضن جميع أبناء هذا الشعب العظيم".

المصدر: مكان 

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