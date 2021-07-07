وزير الدفاع الكوري الجنوبي: أشعر بالخجل الشديد بسبب مزاعم قيام عميد بالتحرش الجنسي

قال وزير الدفاع الكوري الجنوبي سوه ووك، إنه يشعر "بالخجل والأسف الشديدين" على إثر مزاعم تحرش جنسي أثيرت مؤخرا ضد عميد بالجيش.

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وأدلى وزير الدفاع بتلك التصريحات خلال اجتماع نصف سنوي مع كبار القادة لمناقشة الوضع الأمني في شبه الجزيرة الكورية وقضايا دفاعية أخرى، متعهدا بفرض عقوبة صارمة على العميد المتهم لتحذير للآخرين.

ويشتبه في قيام الجنرال بالتحرش بإحدى مرؤساته بعد تناول العشاء معا وقد أعفي من مهامه اليوم الأربعاء بعد ساعات من إبلاغ الضحية عن الحادث وتم اعتقاله يوم الجمعة.

وقع الحادث الجديد في الوقت الذي تحاول فيه القوات المسلحة القضاء على الجرائم الجنسية في الثكنات، في ظل غضب شعبي شديد بعد انتحار ضابطة صف في سلاح الجو في مايو بعد تعرضها للتحرش الجنسي.

وقد اضطر رئيس أركان القوات الجوية السابق لي سونغ يونغ، إلى التنحي عن منصبه الشهر الماضي متحملا المسؤولية عن الحادث، ولا يزال التحقيق جاريا حول مزاعم محاولة المسؤولين التستر على القضية دون تقديم مساعدة مناسبة للضحية.

المصدر: "يونهاب"