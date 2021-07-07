الرئيس الإسرائيلي الجديد يؤدي اليمين اليوم ورسالة من سلفه على المكتب

يؤدي الرئيس الإسرائيلي الجديد، يتسحاق هرتسوغ، اليوم الأربعاء، يمين الولاء لتوليه مهام منصبه، ليخلف الرئيس المنتهية ولايته، رؤوفين ريفلين، في جلسة خاصة تعقدها الهيئة العامة للكنيست.

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وفي ساعات المساء، بعد هذه الجلسة التي ستقام عصر اليوم، سيقيم رؤوفين ريفلين في مقر رؤساء إسرائيل بالقدس حفل استقبال على شرف خلفه، الرئيس الإسرائيلي الـ11، يتسحاق هرتسوغ، ومن ثم تجرى مراسم التسليم والتسلم، بحسب هيئة البث الإسرائيلية "مكان".

وأوضحت "مكان" أنه "قبيل مغادرته لدار الرئاسة، ترك رؤوفين ريفلين رسالة خاصة لخلفه على مكتبه الرئاسي تمنى فيها له النجاح، وطلب منه "أن يحتضن جميع أبناء هذا الشعب العظيم".

تجدر الإشارة إلى أن ريفلين كان قد قام خلال فترة ولايته الرئاسية بإصدار 1830 أمرا تتعلق بمنح العفو، وكذلك تم شطب 1365 اسما من سجل السوابق الجنائية، من بينها 350 لجنود.

المصدر: هيئة البث الإسرائيلية "مكان"