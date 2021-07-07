 
مباشر

لافروف: روسيا تدرس إمكانية توريد "سبوتنيك V" إلى لاوس كمساعدة إنسانية

أخبار العالم

لافروف: روسيا تدرس إمكانية توريد
Sputnik
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/qrxo

قال وزير الخارجية سيرغي لافروف اليوم إن روسيا تدرس إمكانية إمداد لاوس بكمية معينة من لقاحات "سبوتنيك V"، كمساعدة إنسانية.

وأضاف لافروف، الأربعاء في مؤتمر صحفي عقب محادثاته مع وزير خارجية لاوس ساليمساي كوماسيت: "ندرس طلب من القيادة اللاوسية حول إرسال جزء من لقاحات سبوتنيك V إلى هنا كمساعدة إنسانية، بالإضافة إلى تلك التي يتم توريدها بشكل تجاري".

وأشار الوزير الروسي إلى أن سلطات لاوس أصدرت في مارس من هذا العام، الوثائق اللازمة لاستخدام اللقاح الروسي في أراضيها.

وتابع لافروف: "حاليا يستكمل صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي، المباحثات مع الشركاء في لاوس، بشأن توريد اللقاحات إلى هذه الجمهورية".

وقال لافروف، إنه ناقش مع وزير خارجية لاوس، موضوع توريد معدات عسكرية إضافية إلى هذه الدولة.

المصدر: تاس

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا