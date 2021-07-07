لافروف: روسيا تدرس إمكانية توريد "سبوتنيك V" إلى لاوس كمساعدة إنسانية

قال وزير الخارجية سيرغي لافروف اليوم إن روسيا تدرس إمكانية إمداد لاوس بكمية معينة من لقاحات "سبوتنيك V"، كمساعدة إنسانية.

وأضاف لافروف، الأربعاء في مؤتمر صحفي عقب محادثاته مع وزير خارجية لاوس ساليمساي كوماسيت: "ندرس طلب من القيادة اللاوسية حول إرسال جزء من لقاحات سبوتنيك V إلى هنا كمساعدة إنسانية، بالإضافة إلى تلك التي يتم توريدها بشكل تجاري".

وأشار الوزير الروسي إلى أن سلطات لاوس أصدرت في مارس من هذا العام، الوثائق اللازمة لاستخدام اللقاح الروسي في أراضيها.

وتابع لافروف: "حاليا يستكمل صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي، المباحثات مع الشركاء في لاوس، بشأن توريد اللقاحات إلى هذه الجمهورية".

وقال لافروف، إنه ناقش مع وزير خارجية لاوس، موضوع توريد معدات عسكرية إضافية إلى هذه الدولة.

المصدر: تاس