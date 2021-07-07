روسيا تبدي استعدادها لمساعدة كوريا الشمالية في مكافحة كورونا عند الضرورة

أعلنت الخارجية الروسية عن استعداد البلاد لمساعدة كوريا الشمالية في مكافحة فيروس كورونا إذا تطلب الأمر ذلك، بما في ذلك توفير اللقاحات والمعدات الطبية.

وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في مؤتمر صحفي، "تحدثنا أكثر من مرة، من خلال اتصالات عبر سفارتنا مع ممثلي قيادة كوريا الديمقراطية، عن استعدادنا لتقديم المساعدة الضرورية، عند اللزوم. وهذا ينطبق بالطبع على اللقاح والأجهزة الطبية إذا لزم الأمر. نحن نقدم بانتظام مساعدات إنسانية في أشكال أخرى لجيراننا في كوريا الشمالية".

إقرأ المزيد

وأضاف الوزير، "سفارتنا تقدم تقارير دورية عن تطورات الوضع ولدينا معلومات كاملة".

كما أشار لافروف إلى أن روسيا لم تسجل حالات تشير إلى تفشي عدوى فيروس كورونا في كوريا الديمقراطية. "منذ بداية تفشي الفيروس التاجي، اتخذت السلطات الكورية الشمالية على الأرجح أكثر الإجراءات صرامة لعزل البلاد من أجل منع هذه العدوى في الداخل. هذا إغلاق شبه كامل، ويستمر حتى يومنا هذا. أي حالات من شأنها أن تشير إلى تفشي عدوى فيروس كورونا داخل كوريا الديمقراطية، لم يتم اكتسافها او تسجيلها".

ووفقا لمنظمة الصحة العالمية، منذ بداية تفشي الفيروس، لم يتم تسجيل حالة إصابة واحدة بفيروس كورونا والوفاة بسبب هذه العدوى في كوريا الشمالية.

المصدر: تاس