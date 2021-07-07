عباس في اتصال "وداعي" مع الرئيس الإسرائيلي: آمل بتحقيق السلام

اتصل الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، بالرئيس الإسرائيلي المنتهية ولايته، رؤوفين ريفلين، لمناسبة انتهاء مهامه.

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وخلال الاتصال، أعرب عباس عن أمله بتحقيق السلام بين الجانبين في أقرب وقت ممكن، وفق بيان مكتب الرئيس الفلسطيني.

من جانبه، شكر الرئيس رؤوفين ريفلين، محمود عباس على هذا الاتصال.

هذا وكشف موقع "والا" العبري نقلا عن مسؤول إسرائيلي أن المكالمة تم تنسيقها من قبل منسق أعمال الحكومة في الأراضي الفلسطينية، غسان عليان.

تجدر الإشارة إلى أن ولاية الرئيس الإسرائيلي التي استمرت 7 سنوات، تنتهي اليوم الأربعاء، إذ سيؤدي يتسحاق هرتسوغ اليمين الدستورية في الكنيست ليصبح الرئيس الـ11 لإسرائيل.

المصدر: "I24NEWS"