 
مباشر

كوريا الجنوبية تسجل أعلى حصيلة يومية في إصابات كورونا منذ ديسمبر

أخبار العالم

كوريا الجنوبية تسجل أعلى حصيلة يومية في إصابات كورونا منذ ديسمبر
Reuters KIM HONG-JI
فيروس كورنا في كوريا الجنوبية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/qrwv

أعلنت كوريا الجنوبية عن تسجيل 1200 إصابة بفيروس كورونا في الـ24 ساعة الأخيرة، وهي الحصيلة اليومية الأعلى لعدد الإصابات منذ ديسمبر الماضي.

وأجلت سلطات كوريا الجنوبية تخفيف بعض قواعد التباعد الاجتماعي، وذلك في إطار مكافحة انتشار الفيروس في الفترة الأخيرة.

إقرأ المزيد
كوريا الجنوبية.. تسجيل أول حالة وفاة بعد تلقي لقاح
كوريا الجنوبية.. تسجيل أول حالة وفاة بعد تلقي لقاح "جونسون أند جونسون"

وكان من المقرر أن ترفع سيئول وإنتشون وإقليم كيونغ كي الحد الأقصى للتجمعات الخاصة من 4 إلى 6 أشخاص، والسماح للمطاعم والمقاهي بتمديد ساعات عملها ساعتين حتى منتصف الليل، وذلك بدءا من الخميس.

المصدر: "رويترز" + RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا