كوريا الجنوبية تسجل أعلى حصيلة يومية في إصابات كورونا منذ ديسمبر
Reuters KIM HONG-JI
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/qrwv
أعلنت كوريا الجنوبية عن تسجيل 1200 إصابة بفيروس كورونا في الـ24 ساعة الأخيرة، وهي الحصيلة اليومية الأعلى لعدد الإصابات منذ ديسمبر الماضي.
وأجلت سلطات كوريا الجنوبية تخفيف بعض قواعد التباعد الاجتماعي، وذلك في إطار مكافحة انتشار الفيروس في الفترة الأخيرة.
وكان من المقرر أن ترفع سيئول وإنتشون وإقليم كيونغ كي الحد الأقصى للتجمعات الخاصة من 4 إلى 6 أشخاص، والسماح للمطاعم والمقاهي بتمديد ساعات عملها ساعتين حتى منتصف الليل، وذلك بدءا من الخميس.
المصدر: "رويترز" + RT