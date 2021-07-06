 
مباشر

بخطوة تاريخية.. تعيين أول كندية من السكان الأصليين حاكمة عامة في بلادها

أخبار العالم

بخطوة تاريخية.. تعيين أول كندية من السكان الأصليين حاكمة عامة في بلادها
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/qrwd

تولت أول كندية من السكان الأصليين منصب الحاكم العام والممثل الرسمي للملكة إليزابيث الثانية، في خطوة وصفها رئيس الوزراء جاستن ترودو بالتاريخية منذ 154 عاما.

وقالت ماري سيمون وهي من مواليد عام 1947، إن تعيينها يمثل "لحظة تاريخية وملهمة لكندا، وخطوة مهمة إلى الأمام على الطريق الطويل نحو المصالحة" في إشارة إلى الفترة الصعبة التي تعيشها البلاد في العلاقات مع السكان الأصليين.

إقرأ المزيد
كندا.. دعوات لإلغاء الاحتفالات باليوم الوطني بعد اكتشاف قبور مجهولة
كندا.. دعوات لإلغاء الاحتفالات باليوم الوطني بعد اكتشاف قبور مجهولة

وأصبحت سيمون نائبة الملكة، والمسؤولة عن إعطاء الموافقة الملكية، أو جعل المشاريع التي يقرها البرلمان قوانين.

وشغلت سيمون الصحفية السابقة والمدافعة عن حقوق السكان الأصليين، منصب رئيسة المنظمة الوطنية الكندية لشعب الإنويت، وكان لها الفضل في المساعدة في التفاوض على اتفاق تاريخي عام 1975 بين السكان الأصليين، وحكومة مقاطعة كيبيك وصف بأنه أول معاهدة حديثة بين كندا و"الأمم الأولى"، كما يسمى السكان الأصليون.

المصدر: أ ف ب

 

 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا