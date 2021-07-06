واشنطن: قرار إيران إنتاج اليورانيوم المخصب حتى 20% خطوة إلى الوراء

اعتبرت الخارجية الأمريكية قرار إيران إنتاج اليورانيوم النقي المخصب حتى 20%، "خطوة مؤسفة إلى الوراء".

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس خلال مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء: "من المقلق أن إيران اختارت التصعيد بعدم الالتزام بتعهداتها، وخاصة مع التجارب التي تفيد تطوير الأسلحة النووية".

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وأضاف: "هذه خطوة مؤسفة أخرى إلى الوراء بالنسبة لإيران، وخاصة في الوقت الذي أبدينا فيه من جانبنا نوايانا الصادقة واستعدادنا للعودة إلى الاتفاق النووي".

ومع ذلك أكدت الخارجية الأمريكية أنها لا تفرض أي حدود زمنية على المفاوضات النووية مع إيران.

وشددت على أن "نافذة الدبلوماسية" لا تزال مفتوحة أمام العودة إلى الاتفاق النووي.

المصدر: رويترز