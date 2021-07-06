اليونان تسجل قفزة جديدة في إصابات كورونا بعد تراجع استمر أسابيع

سجلت اليونان قفزة في عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا ووضعت خططا لإعادة القيود على خدمات الترفيه، بعد أسابيع من التراجع المستمر في معدل الإصابات.

وسجلت وزارة الصحة اليونانية 1797 إصابة جديدة بالفيروس، أي أكثر من ضعف معدل إصابات أمس الاثنين الذي سجل 801 حالة، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 429 ألفا و144 حالة.

وأشارت إلى أن إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس وصل إلى 12754.

ورفعت اليونان التي تعتمد بشكل كبير على السياحة، معظم القيود التي كانت تفرضها على السفر والترفيه، كما ألغت اشتراط الكمامات في الأماكن المفتوحة مع تراجع الإصابات.

وأعرب خبراء الصحة عن قلقهم بخصوص طفرة "دلتا" المتحورة من الفيروس الأشد عدوى، بعد أن بدأت أعداد الإصابات بالارتفاع مرة أخرى خلال الأيام القليلة الماضية.

وقال نيكوس هاردالياس، نائب وزير حماية المواطنين إن "كثيرا من الإصابات الجديدة لشباب ومرتبطة بخدمات الترفيه، وبالتالي قررت السلطات إعادة فرض القيود على المطاعم والأندية الليلية والحانات في وقت لاحق الأسبوع الحالي".

وأضاف: "اعتبارا من الثامن من يوليو ستعمل المطاعم والحانات والأندية وأماكن الترفيه ... بما يتماشى مع قواعد القدرة الاستيعابية المقننة".

وأضاف هاردالياس أن المخالفين سيتعرضون لغرامات كبيرة تتضمن تعليق أنشطتهم.

المصدر: "رويترز"