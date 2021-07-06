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الخارجية الإستونية تدين توقيف قنصلها في روسيا

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الخارجية الإستونية تدين توقيف قنصلها في روسيا
موقع وزارة الخارجية الإستونية vm.ee
مبنى وزارة الخارجية الإستونية في تالين
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دانت وزارة الخارجية الإستونية توقيف الأمن الروسي قنصلها في مدينة بطرسبورغ اليوم الثلاثاء، معتبرة هذا الحادث "خطوة استفزازية".

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الأمن الفيدرالي: القبض على قنصل إستونيا في بطرسبورغ لدى محاولته تسلم مواد سرية من مواطن روسي
الأمن الفيدرالي: القبض على قنصل إستونيا في بطرسبورغ لدى محاولته تسلم مواد سرية من مواطن روسي

وفي تصريحات صحفية قال آري ليميك رئيس المكتب الإعلامي للوزارة: "ردنا هو أننا ندين ممارسات روسيا".

ووصف توقيف القنصل الإستوني في العاصمة الشمالية الروسية بأنه "غير قانوني واستفزازي ومضر ببلد عضو في الاتحاد الأوروبي والاتحاد ككل".

وأضاف أن من مصلحة إستونيا أن تكون لها علاقات جيدة مع جميع الدول المجاورة لها.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت هيئة الأمن الفيدرالي الروسية /الاستخبارات/ القبض بالجرم المشهود على مارت لاتي قنصل إستونيا في مدينة بطرسبورغ، لدى محاولته تسلم مواد سرية من مواطن روسي.

 

المصدر: "تاس"

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