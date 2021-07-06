 
مباشر
عاجل
الولايات المتحدة: ملء إثيوبيا لخزان سد النهضة سيؤدي على الأرجح إلى زيادة التوتر

خبير: رفع بريطانيا قيود كورونا يعني أنها تعتبر "دلتا" كالإنفلونزا

أخبار العالم

خبير: رفع بريطانيا قيود كورونا يعني أنها تعتبر
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/qruo

قال عالم مناعة إيطالي إن توجه الحكومة البريطانية نحو الرفع الكامل للقيود المفروضة لمواجهة كورونا، يدل على أنها تعتبر تداعيات متحور "دلتا" شبيهة بتلك الناجمة عن فيروس الإنفلونزا.

ووصف سيرجو ابرينياني توجه رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون لرفع القيود في 19 من الشهر الجاري بأنه "خيار له أساس علمي"، مرتبط بعدد الأشخاص الذين تم تطعيمهم، وعدد مرضى وحدات العناية المركزة، وحصيلة الوفيات.

إقرأ المزيد
جونسون يكشف خططه لرفع آخر القيود الصحية في بريطانيا
جونسون يكشف خططه لرفع آخر القيود الصحية في بريطانيا

وفي تصريحات للتلفزيون الإيطالي، قال ابرينياني وهو عضو اللجنة الفنية العلمية الوطنية الخاصة بمكافحة فيروس كورونا، إن متغير "دلتا" في بريطانيا، الدولة الأولى في العالم التي اختبرته، "يبدو أنه فيروس شبيه بالإنفلونزا المستأنسة".

وأضاف أبرينياني أنه "إذا تم خفض خطورة متحور "دلتا" إلى فيروس شبيه بفيروس الإنفلونزا، فإن رفع القيود سيكون له معنى صحيا وسياسيا".

ولم يستبعد عالم المناعة ظهور متحورات أخرى أكثر خطورة للفيروس، وأشار إلى ضرورة الرصد والمراقبة.

 

المصدر: وكالة "آكي" الإيطالية

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا