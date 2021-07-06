دبلوماسي: ألمانيا تغلق قنصليتها في مزار شريف بأفغانستان

ذكر مصدر دبلوماسي اليوم الثلاثاء أن ألمانيا أغلقت قنصليتها العامة في مزار شريف شمال أفغانستان بالتزامن مع انسحاب القوات الأجنبية من هذا البلد.

وغادرت آخر مجموعة من القوات الألمانية التي كانت تتمركز في قاعدة بغرام العسكرية المترامية الأطراف على مشارف مزار الشريف، الأسبوع الماضي.

وكانت القنصلية العامة تباشر عملها من داخل القاعدة العسكرية منذ الهجوم الانتحاري الذي وقع في 2016 وألحق أضرارا جسيمة بمبنى القنصلية الأساسي في مزار الشريف.

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وفي وقت سابق اليوم أعلن الجيش الأمريكي أنه أكمل أكثر من 90% من عملية انسحابه من أفغانستان.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية في بيان إن الولايات المتحدة سلمت رسميا 7 منشآت إلى وزارة الدفاع الأفغانية.

المصدر: "رويترز"