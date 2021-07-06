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هولندا.. المحكمة العليا تثبت حكم إدانة اليميني فيلدرز صاحب شعار "مغاربة أقل"

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هولندا.. المحكمة العليا تثبت حكم إدانة اليميني فيلدرز صاحب شعار
غيرت فيلدرز ـ زعيم حزب "الحرية"
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أيدت المحكمة العليا في هولندا حكم إدانة النائب اليميني المتطرف غيرت فيلدرز بتهمة التحريض على الكراهية والعنف ضد مجموعة أشخاص.

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وتدور القضية التي أدين فيها النائب حول تصريحات له عام 2014 حين ردد مع عدد من مؤيديه أنهم يريدون "عددا أقل من المغاربة" في بلادهم، ووعد فيلدرز آنذاك بأنه "سيعمل على ترتيب ذلك"، وهو ما تم تصنيفه بوصفه إساءة إلى مجموعة كاملة من الأشخاص.

واعتبر القضاء أن مبادئ القانون تنطبق أيضا على السياسيين الذين يجب ألا يحرضوا على التعصب.

ومع تأييد المحكمة العليا فإن طرق الاستئناف داخل البلاد لم تعد ممكنة، وسيكون التنفيذ واجبا على زعيم حزب "الحرية" (وهو ثالث أكبر حزب في مجلس النواب) الذي دين أيضا في الاستئناف بتهمة "الإهانة الجماعية" في سبتمبر 2020.

وكانت محكمة استئناف هولندية أيدت في سبتمبر الماضي حكم إدانة صدر بحق فيلدرز بتهمة إهانة جماعية للمغاربة.

المصدر: وكالات

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