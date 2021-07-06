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الجيش الأمريكي يعلن أنه أكمل أكثر من 90% من عملية انسحابه من أفغانستان

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الجيش الأمريكي يعلن أنه أكمل أكثر من 90% من عملية انسحابه من أفغانستان
Reuters
قوات أمريكية في أفغانستان، صورة من الأرشيف
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أعلن الجيش الأمريكي اليوم الثلاثاء، أنه أكمل أكثر من 90% من عملية انسحابه من أفغانستان.

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وقالت القيادة المركزية الأمريكية في بيان إن الولايات المتحدة سلمت رسميا 7 منشآت إلى وزارة الدفاع الأفغانية.

وكان مسؤول أمريكي في مجال الدفاع، أفاد في الثاني من يوليو الجاري بأن القوات الأمريكية وقوات حلف شمال الأطلسي الناتو، أخلت القاعدة الجوية الرئيسية في أفغانستان.

وغادرت كل القوات قاعدة "باغرام" الجوية، في مؤشر إلى أن الانسحاب الكامل للقوات الأجنبية من أفغانستان بات وشيكا.

وكان البيت الأبيض أكد في وقت سابق التزام واشنطن بالموعد المحدد لانسحاب قواتها من أفغانستان موضحا أنه لا تغيير في الإطار الزمني لذلك.

المصدر: رويترز 

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