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إيطاليا تسجل 24 وفاة و907 إصابات جديدة بكورونا

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إيطاليا تسجل 24 وفاة و907 إصابات جديدة بكورونا
Reuters
أشخاص يسيرون في شارع في مدينة بيرغامو، إيطاليا، في 3 مارس 2021.
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أعلنت وزارة الصحة الإيطالية تسجيل 24 وفاة بفيروس كورونا اليوم الثلاثاء مقابل 31 الاثنين، فيما ارتفع العدد اليومي للإصابات الجديدة من 480 إلى 907.

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وسجلت إيطاليا 127704 حالات وفاة مرتبطة بكورونا منذ ظهوره في فبراير من العام الماضي، وهي ثاني أعلى حصيلة في أوروبا بعد بريطانيا وثامن أعلى حصيلة في العالم، في وقت أبلغت البلاد عن 4.26 مليون إصابة حتى الآن.

وبلغ عدد المرضى في المستشفى المصابين بـ COVID-19، باستثناء أولئك الموجودين في العناية المركزة، 1271 مريضا يوم الثلاثاء، انخفاضا من 1337 في اليوم السابق.

وانخفض العدد الإجمالي لمرضى العناية المركزة إلى 187 من 191 سابقا.

وقالت وزارة الصحة إنه تم إجراء حوالي 192424 اختبارا لـCOVID-19 في اليوم الماضي، مقارنة بـ74649 في اليوم السابق.

المصدر: رويترز 

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