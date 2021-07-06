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محكمة فرنسية تلزم "تويتر" بتقديم تفاصيل حول معالجة المحتوى الذي يحض على الكراهية

أخبار العالم

محكمة فرنسية تلزم
Reuters Brendan McDermid
شعار موقع "تويتر"
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طالبت محكمة فرنسية موقع "تويتر" بتقديم تفاصيل واضحة عن إجراءات إدارته لمنع خطاب الكراهية على حساباته، حسبما أفاد اتحاد الطلاب اليهود الفرنسيين (UEJF)، اليوم الثلاثاء.

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ونشر اتحاد الطلاب اليهود الفرنسيين بيانا على موقعه الإلكتروني يتضمن نص قرار المحكمة.

وسعى الاتحاد إلى جانب جمعيات فرنسية أخرى مثل SOS Racisme و SOS Homophobie، لممارسة الضغط على "تويتر" لبذل المزيد من الجهد لمعالجة المحتوى البغيض على حسابات هذه المنصة.

وقال متحدث باسم موقع "تويتر" في فرنسا إنه ليس لدى إدارة الموقع أي تعليق فوري على الأمر.

المصدر: "رويترز"

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