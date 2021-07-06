وسائل إعلام: ترتيبات كورية جنوبية لزيارة البابا إلى كوريا الشمالية

أفادت وكالة "فيدس" نقلا عن مصادر بقداس مدينة موكبو في كوريا الجنوبية، بأن رئيس المخابرات الكورية الجنوبية بارك جي وون يعمل على تنسيق زيارة محتملة للبابا فرانسيس لكوريا الشمالية.

ووفقا لوكالة أنباء الفاتيكان "فيدس"، قال بارك جشي وون إنه كان لديه بعض الاتصالات في هذا الصدد، بما في ذلك مع القاصد الرسولي (سفير الفاتيكان) في كوريا الجنوبية، رئيس الأساقفة ألفريد إكسرب، الذي كان لفترة طويلة السكرتير الشخصي للبابا فرنسيس، ومع رئيس أساقفة غوانغجو كيم هي جونغ، رئيس مؤتمر الأساقفة الكوريين الكاثوليك.

من جهته قال مدير وكالة فيدس والأمين العام لاتحاد التبشير البابوي، القس الفيتنامي دينغ آنه نيغوين: "مع جميع المؤمنين الكوريين نعرب عن الأمل في أن يتمكن البابا فرنسيس، بمشيئة الله، من زيارة كوريا الشمالية لبدء حقبة جديدة من السلام. لن تصبح زيارته نقطة النهاية بقدر ما تكون نقطة البداية لوقت المصالحة والوئام والوحدة باسم الإنجيل.. ستكون لحظة نعمة وبركة لشبه الجزيرة بأكملها ".

وفي مقابلة مع وكالة "فيدس"، قال لازارو يو هيونغ-سيك، الأسقف الكوري الجنوبي والرئيس لمجمع الإكليروس بالفاتيكان والمسؤول عن أسقف دايجون حاليا: "في أكتوبر 2018، عندما استقبل البابا فرانسيس رئيس جمهورية كوريا مون جاي إن، قام بتسليم البابا دعوة من كيم جونغ أون، زعيم جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، من أجل رحلة رسولية محتملة إلى تلك الأمة. ورد البابا بعد ذلك بأنه مستعد لزيارة كوريا الشمالية، لحظة تلقيه دعوة رسمية من سلطات بيونغ يانغ".

المصدر: www.fides.org