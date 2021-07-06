بيسكوف يعلق على احتمال تقييد بيلاروس لحركة الترانزيت من الاتحاد الأوروبي

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، معلقا على احتمال تقييد بيلاروس لحركة الترانزيت من أوروبا، إن هذا الوضع ظهر نتيجة لعقوبات قاسية وغير قانونية ضد بيلاروس.

ووفقا لبيسكوف، تواجه بيلاروس سلوكا عدوانيا للغاية، وتواجه هذه الجمهورية فترة عصيبة للغاية، ولهذا السبب تدرس حكومة بيلاروس جميع طرق حركة البضائع التجارية بدقة.

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وأضاف ممثل الكرملين: "لكني أكرر مرة أخرى: المهم هنا إدراك أن كل ذلك هو نتيجة لعقوبات، قاسية وغير مبررة وغير قانونية ضد بيلاروس، وذلك من وجهة نظرنا ووجهة نظر القانون الدولي وجميع قواعد التجارة الدولية".

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وردا على سؤال حول ما إذا كان تقييد عبور البضائع يمكن أن يضر بالاقتصاد الروسي، أشار بيسكوف إلى أنه لا يمكن إحداث خلل في سلاسل الاستيراد والتصدير، ونوه بأن هذه مسألة تتطلب العمل الجاد لتقليل عواقب مثل هذه القرارات.

في وقت سابق اليوم الثلاثاء، أشار رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو، إلى أنه لا يستبعد إمكانية تقييد حركة الترانزيت وعبور السيارات الشاحنة والخفيفة في حالة فرض عقوبات غربية جديدة ضد بلاده. وذكر لوكاشينكو أنه أوعز للحكومة بمتابعة عمل الشركات الأجنبية في البلاد ومرور البضائع عبر أراضيها.

المصدر: تاس