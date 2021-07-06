لوكاشينكو يهدد بتقييد الترانزيت في حال فرض عقوبات جديدة على بيلاروس

قال رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو، اليوم إنه لا يستبعد إمكانية فرض قيود على حركة الترانزيت عبر بلاده، في حال فرض الدول الغربية عقوبات جديدة ضد الجمهورية.

وأضاف لوكاشينكو، في اجتماع في مينسك بشأن مواجهة العقوبات الغربية ضد بيلاروس: "إذا صعدت الدول الغربية، الموقف ضد بيلاروس بمراحل جديدة من العقوبات، فسيتوجب عليها أن تستخدم القطب الشمالي والبحر المتوسط في الترانزيت".

وأكد الرئيس البيلاروسي، أن سلطات الجمهورية لا تزال تتصرف في ظروف الوباء "بشكل إنساني فيما يتعلق بالعبور والترانزيت، وحركة سيارات الشحن والخفيفة".

وفرض الاتحاد الأوروبي وبريطانيا والولايات المتحدة وكندا وعدد من الدول الأخرى، عقوبات على مراحل ضد العديد من المسؤولين البيلاروسيين، وكذلك شركات حكومية، بعد اتهام سلطات مينسك بانتهاك الانتخابات وانتهاكات حقوق الإنسان. وفي يونيو، أطلق الاتحاد الأوروبي عقوبات اقتصادية قطاعية ضد بيلاروس.

المصدر: نوفوستي