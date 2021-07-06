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وزير الدفاع التركي: مباحثاتنا بشأن مطار كابل مستمرة

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وزير الدفاع التركي: مباحثاتنا بشأن مطار كابل مستمرة
Reuters
وزير الدفاع التركي خلوصي أكار
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قال وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، إن بلاده تواصل المباحثات بشأن تشغيل مطار "حامد كرزاي" الدولي في كابل وتأمين الحماية له.

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وأكد أكار في تصريحات أمام الصحفيين، اليوم الثلاثاء، على أهمية تشغيل وحماية مطار العاصمة الأفغانية قائلا: "في حل توقف المطار عن العمل، لن يبقى سفراء الدول الأجنبية في كابل، وستتحول أفغانستان إلى دولة معزولة، وستنجم عن ذلك مشاكل على صعيد العلاقات الدولية".

وأشار إلى أن حماية وتشغيل مطار كابل مهمان لرفاه ومستقبل الشعب الأفغاني، مضيفا: "تركيا تريد تحقيق نتائج إيجابية من أجل منافع الشعب الأفغاني، هدفنا سلامة إخوتنا الأفغان واستقرارهم ورفاههم".

وكشف أكار أنه سيجري، غدا الأربعاء، اتصالا هاتفيا مع نظيره الأمريكي، لويد أوستن، حول أفغانستان.

المصدر: الأناضول

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