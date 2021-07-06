لوكاشينكو: بيلاروس لن تصبح "وكر تجميع للمهاجرين غير الشرعيين"

قال رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو، إنه لا ينوي تحويل بلاده "إلى وكر" لتجميع المهاجرين غير الشرعيين، الراغبين في التسلل إلى الاتحاد الأوروبي.

وأضاف لوكاشينكو: "إذا اعتقد شخص ما أننا سنغلق الآن الحدود مع بولندا وليتوانيا ولاتفيا وأوكرانيا، ونتحول إلى وكر لتجميع اللاجئين من أفغانستان وإيران والعراق وليبيا وسوريا وتونس، فهو على الأقل مخطئ. لن نقوم بالاحتفاظ بأي أحد. فهم لم يأتوا إلينا، بل يرغبون بالتوجه إلى أوروبا النيرة والدافئة والمريحة".

وتابع لوكاشينكو: "تلوم الدول الغربية حكومتنا، لرفضها الامتثال لبنود اتفاقية إعادة القادمين. يرغبون بتحويل بيلاروس إلى وكر لتجميع اللاجئين. يفر هؤلاء إلى أوروبا هربا من العذاب والحرب، ويرغب الأوروبيون بأن نستعيدهم ونزجهم في معسكرات اعتقال. لن يحدث هذا بعد السياسة التي تنتهجونها تجاه بيلاروس وروسيا".

وأشار رئيس بيلاروس إلى أن أوروبا، حيث يوجد نقص في العمال، "دعت هؤلاء الناس. وكذلك قامت بتدمير بلدانهم. ​​لقد دمروا بالفعل أفغانستان وسحبوا القوات من هناك. ونرى الآن ما يحدث هناك: جمهوريات آسيا الوسطى السوفيتية السابقة بالكاد تكبح تدفق الراغبين بتخطي الحدود، أي، لقد ظهر اللاجئون".

وقال إن " بيلاروس تعاملت وستواصل التعامل مع التحديات الرئيسية على الحدود، بقدر ما هو ضروري ومفيد لبلادنا وممكن ماليا".

المصدر: نوفوستي