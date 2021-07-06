ريابكوف: تفويت فرصة تطبيع العلاقة بين موسكو وواشنطن "غلطة لا تغتفر"

قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، إن هناك فرصة لتطبيع العلاقات مع الولايات المتحدة، و"سيكون تفويتها غلطة لا تغتفر".

وذكر ريابكوف، أن الجانب الروسي بدأ العمل في هذا الاتجاه، فور انتهاء القمة في جنيف.

وأضاف ريابكوف، في مقابلة مع مجلة "الحياة الدولية": "الفرصة ليست فقط موجودة، بل أكثر مما اعتقده الكثيرون قبل القمة، وسيكون تفويتها غلطة لا تغتفر، إذا فقدناها الآن".

ونوه ريابكوف، بأن الجانب الروسي فور عودته إلى موسكو، بدأ بتنفيذ الاتفاقات التي تم التوصل إليها في جنيف.

وأوضح ريابكوف: "قمنا بسرعة بتسليم الأمريكيين، مقترحاتنا حول كيفية تنظيم حوار في مجال الاستقرار الاستراتيجي، وبدون توقف بدأنا بمناقشة الأمن السيبراني، وكانت هناك مناقشات تجارية حول موضوع العلاقات الثنائية".

المصدر: نوفوستي